Lazio, De Grandis (Sky) : "Mi aspetto di più davanti. Oggi punto su..."

La Lazio a cinque giorni di distanza dalla partita contro il Pisa tornerà in campo per la decima giornata di Serie A. Questa sera, allo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti di Maurizio Sarri affronteranno il Cagliari alla ricerca di tre punti che potrebbero permettere di accorciare sulla zona Europa. Per commentare la sfida, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale il giornalista di Sky Sport, Stefano De Grandis.

CLICCA QUI PER IL PODCAST

"Ho sempre esaltato Sarri per la fase difensiva, ma dal punto di vista offensivo si può fare di più e servirà velocizzare la manovra per diventare pericoloso. Questa sera punto su Zaccagni, è il giocatore con più qualità. La partita di Pisa io la reputo un passo falso, avevi la possibilità di fare goal e non l’hai sfruttata, vincendo questa sera hai un’altra occasione per sistemare la classifica".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

"Spero che possa essere decisivo anche Dia, io l’ho sempre difeso ma non sta rispondendo bene in campo, non fa sponde, perde spesso palla e non lo vedo neanche lottare, la sua qualità è il gioco in profondità e non penso che oggi il Cagliari ti lasci spazio. Io riproporrei Basic dal primo, ha sempre fatto buone partite ed è stato il migliore anche a Pisa, Vecino è più trequartista che mezzala secondo me".

CLICCA QUI PER IL PODCAST