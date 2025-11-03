PRIMAVERA | Lazio, Bordoni salta il Sassuolo: scatta la squalifica per diffida

La Lazio Primavera è tornata a far punti in campionato nel pareggio per 1-1 andato in scena al Fersini contro il Milan, arrivato dopo le due sconfitte consecutive contro Cesena e Juventus. All'iniziale gol dei biancocelesti con Munoz, ha risposto quasi subito il rossonero Scotti, con Bosi decisivo poco più tardi nel neutralizzare un calcio di rigore concesso agli ospiti e calciato centrale da Mancioppi.

Nel prossimo match di Primavera 1, la squadra di Punzi affronterà il Sassuolo, ma il tecnico dovrà fare a meno del proprio capitano Tommaso Bordoni, ammonito proprio per aver commesso il fallo, molto dubbio, che ha portato all'assegnazione del penalty.

Il centrale difensivo, infatti, era diffidato e ricevendo il quinto cartellino giallo del proprio campionato ha fatto scattare in maniera automatica la squalifica, che lo terrà fuori per l'ultimo match prima della sosta per le nazionali.