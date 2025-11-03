Lazio, ci sono due poltrone per tre: Vecino chiede una maglia da titolare

RASSEGNA STAMPA - Manca sempre meno al ritorno dal primo minuto di Matias Vecino. È solo una questione di tempo: dopo i 15 minuti giocati a Bergamo, i 22 contro la Juventus e i 32 a Pisa, il centrocampista uruguaiano scalpita per tornare a giocare dal primo minuto, magari già oggi contro il Cagliari.

Maurizio Sarri sta cercando di far ritrovare piano piano il ritmo partita a Vecino dopo che è stato fermo a lungo. Il centrocampista non scende in campo dallo scorso 18 maggio, quando l'avversaria era l'Inter di Inzaghi. Come riporta Il Messaggero, sono oltre 169 i giorni di astinenza dal primo minuto che Vecino spera di interrompere oggi.

Basic e Guendouzi sono avvisati, ci sono due posti per tre interpreti. Il croato crede di meritare la conferma dopo le prestazioni importanti di queste ultime settimane; il francese, al contrario, viene da un periodo complicato e sembra essere sempre più in difficoltà in questo inizio di stagione. L'unica certezza sarà Cataldi in cabina di regia.