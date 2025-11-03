Lazio, l'Olimpico vive di alti e bassi: il dato sulle presenze resta altalenante

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo l'importante risposta di pubblico per il big match contro la Juve, con ben 55.000 tifosi presenti, per il match del lunedì sera tra Lazio e Cagliari, il dato sugli spettatori sarà decisamente meno entusiasmante. Se, da una parte, il calo nelle vendite può essere parzialmente giustificato dal minore fascino della sfida, dal grande numero di supporters bianconeri in trasferta e dal giorno non feriale, dall'altra i numeri sembrano essere, comunque, decisamente troppo bassi.

Come riporta il Corriere dello Sport, a ieri erano appena 4.000 i biglietti venduti, da sommare ai 29.918 abbonati e a circa un migliaio di persone che hanno acquistato il "Pack 3", comprensivo della gara con la Juve e del prossimo match casalingo il Lecce. Il totale ammonta a circa 35.000 spettatori, dato che inquadra un trend negativo diventato ormai normalità nelle ultime stagioni. Esclusi i big match, infatti, la media di presenze allo stadio oscilla sempre tra i 35.000 e i 45.000, a seconda dell'avversario e del momento vissuto dalla Lazio.

Dopo il promettente dato nel match casalingo contro il Verona, dove si erano registrati 43.600 tifosi, gli ingressi, dopo il derby, sono scesi nuovamente a 36.00 contro il Toro. Escludendo accelerate nelle ultime ore, i numeri per il Cagliari dovrebbero essere gli stessi e spetterà alla squadra di Sarri ridare alla piazza l'entusiasmo necessario a far ripopolare l'Olimpico.

Pubblicato il 02/11