Lazio, la sfida con il Cagliari all'Olimpico promette spettacolo: il dato

RASSEGNA STAMPA - La sfida tra Lazio e Cagliari promette spettacolo e, soprattutto, reti. Come ricorda il Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno vinto 11 delle ultime 12 partite di Serie A contro i sardi, con un punteggio complessivo di 25-9. L’unica eccezione nel periodo è il 2-2 del 19 settembre 2021.

Anche i numeri parlano chiaro: il Cagliari ha subito gol in 15 delle ultime 16 trasferte all’Olimpico contro la Lazio, con una media di 2,1 reti incassate a partita. L’unico clean sheet rossoblù risale addirittura al 28 ottobre 2009, in un 1-0 firmato Matri.

Ogni sfida è a sé e i problemi offensivi della Lazio attuale non sono da sottovalutare, ma la storia recente tra i due club lascia ben sperare.

