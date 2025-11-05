Lazio, che chance per Noslin: può andare al Mondiale, lo vuole il Suriname
RASSEGNA STAMPA - Un'estate impegnata tra Canada, Stati Uniti e Messico. Potrebbe iniziarci a pensare Tijjani Noslin, che ha ben due occasioni per andare al Mondiali. La prima riguarda l'Olanda, che ha buone possibilità di qualificarsi: in caso di exploit con la Lazio, infatti, l'attaccante può sperare in una convocazione, che appare però comunque molto complicata.
La seconda, invece, porta al Suriname. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i media orange riferiscono che l'ex Verona, avendo il doppio passaporto, è finito sotto la lente d'ingrandimento della federcalcio surinamese.
La Nazionale è vicina alla sua prima storica qualificazione ai Mondiali, a cui potrebbe partecipare proprio Noslin. Si tratterebbe di un bel boost di motivazioni per i prossimi mesi.