Ex Lazio | Fiorentina, per sostituire Pioli si pensa anche a Nesta: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Riflessioni in corso alla Fiorentina. Esonerato Pioli, la panchina è stata affidata ad interim a Galloppa in attesa del nuovo allenatore. Non sarà D'Aversa, che aveva guadagnato posizioni lunedì sera. Ora il suo profilo è lontano da Firenze, la ricerca continua.

Defilata anche l'opzione Mancini, è corsa a tre tra Vanoli, Nesta e Palladino. Il primo mette d'accordo tutti al Viola Park, soprattutto dopo il suo lavoro con Venezia e Torino.

L'ex difensore della Lazio, invece, ha l'appoggio del direttore tecnico Goretti dopo che hanno lavorato insieme a Perugia e Reggio Emilia; per l'ultimo si tratterebbe di un ritorno dopo l'anno scorso e le dimissioni di maggio, ha la spinta dello spogliatoio che lo rivorrebbe.