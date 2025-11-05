Lazio, Rambaudi: "Provstgaard professionista serio. A San Siro..."

Archiviata la partita con il Cagliari, è tempo di preparare la sfida con l'Inter, anche se la conta degli infortunati continua ad aumentare. Molto probabilmente non ci sarà Alessio Romagnoli, uscito anzitempo dalla sfida di lunedì e in attesa degli esami strumentali, che sarà quindi sostituito da Oliver Provstgaard. Questa mattina a Radiosei Roberto Rambaudi ha espresso il suo parere in merito:

"L’Inter ha tanta scelta, quindi anche se l’impegno in Champions League di stasera non è proibitivo e magari ci sarà un po’ di turnover, il tecnico può cambiare senza avere problemi. Chivu? All’inizio ero un po’ scettico, lo conoscevamo poco in panchina. Ha fatto un grande lavoro fino ad ora, anche dal punto di vista umano; è entrato nella testa dei giocatori in maniera incredibile. Mi piace la sua comunicazione e come gioca la squadra, in modo più europeo. Gioco verticale, pressing alto. Il mio parere è molto positivo su du lui.

Provstgaard dal 1′ a Milano? Il ragazzo c’è, è un professionista serio. Vuole diventare importate. Ha la testa, si vede che vuole fare bene. Secondo me farà la sua bella prestazione domenica, insieme alla squadra, e non patirà lo stadio. Anzi, si potrà galvanizzare con l’atmosfera che ci sarà a San Siro. A Milano riconfermerei questa formazione. Anche se recuperasse, non metterei Tavares ma Lazzari a destra con Marusic a sinistra visto che lì c’è Dumfries”.