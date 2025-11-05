Champions League | In campo Inter, Atalanta e non solo: il programma
05.11.2025 11:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Altro giorno di Champions League. Dopo le gare di ieri, prosegue la quarta giornata della fase campionato. In campo, tra le italiane, Inter e Atalanta. Di seguito il calendario completo di oggi.
Pafos - Villareal 18:45;
Qarabag - Chelsea 18:45;
Ajax - Galatasaray 21:00;
Benfica - Bayer Leverkusen 21:00;
Brugge - Barcellona 21:00;
Inter - Kairat Almaty 21:00;
Manchester City - Borussia Dortmund 21:00;
Marsiglia - Atalanta 21:00;
Newcastle - Athletic Bilbao 21:00.