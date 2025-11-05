Champions League | In campo Inter, Atalanta e non solo: il programma

05.11.2025 11:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Champions League | In campo Inter, Atalanta e non solo: il programma
Altro giorno di Champions League. Dopo le gare di ieri, prosegue la quarta giornata della fase campionato. In campo, tra le italiane, Inter e Atalanta. Di seguito il calendario completo di oggi.

Pafos - Villareal 18:45;

Qarabag - Chelsea 18:45;

Ajax - Galatasaray 21:00;

Benfica - Bayer Leverkusen 21:00;

Brugge - Barcellona 21:00;

Inter - Kairat Almaty 21:00; 

Manchester City - Borussia Dortmund 21:00;

Marsiglia - Atalanta 21:00;

Newcastle - Athletic Bilbao 21:00.