Genoa, scelto il sostituto di Vieira: il nuovo allenatore sarà De Rossi
05.11.2025 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di www.imagephotoagency.it
Il Genoa ha deciso: il nuovo allenatore sarà Daniele De Rossi. La società rossoblù ha scelto di accelerare i tempi e sostituire subito la coppia Murgita - Criscito, in panchina nella vittoria contro il Sassuolo.
I due guideranno l'allenamento di oggi pomeriggio, poi però contro la Fiorentina ci sarà l'ex tecnico della Roma, che prenderà ufficialmente il posto dell'esonerato Vieira.
De Rossi firmerà un contratto fino al mese di giugno con opzione per un'altra stagione in caso di salvezza, come riportato da TMW.