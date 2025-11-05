PRIMAVERA | Sassuolo - Lazio, scelto l'arbitro: la terna completa
05.11.2025 13:45 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Interrotto il digiuno di punti che durava da due partite grazie al pareggio casalingo contro il Milan, la Lazio Primavera vuole ora tornare al successo. Quattordicesimi in classifica con appena 11 punti totalizzati in 10 gare, i ragazzi di Punzi ora vogliono trovare continuità di risultati e sono in cerca di una vittoria che manca da inizio ottobre.
Nel match valido per l'undicesimo turno di Primavera 1, i biancocelesti saranno ospiti del Sassuolo, attualmente quattro lunghezze sopra la Lazio e reduce dal ko per 3-2 rimediato in casa dell'Atalanta.
L'arbitro designato per la sfida è Deborah De Bianchi della sezione di Prato, che sarà affiancata dalla coppia di assistenti composta da Davide Rignanese e e Davide Merciari.