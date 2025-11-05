Milan, un attaccante è costretto a fermarsi: "Gioco da mesi con un problema alla caviglia"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Santiago Gimenez ha scelto i social per chiarire la sua situazione fisica e mettere un punto alle polemiche. L’attaccante ha spiegato di giocare da mesi con un problema alla caviglia che non gli ha mai permesso di essere al massimo né di sentirsi realmente a suo agio in campo.

Per non lasciare sola la squadra ha stretto i denti, ma il dolore è aumentato fino a costringerlo allo stop: “Adesso devo recuperare e prepararmi per tornare appena possibile”, ha scritto, lasciando intendere che la decisione era inevitabile.

L’infortunio lo aveva già costretto a uscire martedì contro l’Atalanta e gli ha negato la sfida di domenica con la Roma. Ora la certezza è che non sarà presente sabato contro il Parma e che salterà anche la convocazione con il Messico, impegnato nelle amichevoli con Messico e Paraguay. Il 29 novembre si giocherà Milan-Lazio e a seconda di come procederà il recupero potrebbe saltare anche la sfida con i biancocelesti.

