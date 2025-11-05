Roma, altro infortunio per Bailey: il motivo dello stop e tutti i dettagli
Nuovo problema muscolare per Leon Bailey. L'attaccante della Roma nell'allenamento di ieri ha accusato un fastidio probabilmente nella stessa zona di una vecchia cicatrice, riportando una lesione al bicipite femorale sinistro.
Da chiarire precisamente i tempi di recupero, ma non ci sarà nella gara di Europa League dei giallorossi contro i Rangers. Appena arrivato nella Capitale l'ex Aston Villa si era fermato subito saltando svariate partite in questo inizio di stagione.
Aveva fatto il suo esordio contro l'Inter, lo scorso 18 ottobre. Ora il suo infortunio si aggiunge a quelli precedenti di Ferguson e Dybala.