Lazio, ansia per Romagnoli: in programma gli esami, è a rischio per l'Inter
05.11.2025 08:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Un altro problema muscolare. Si tratta di Alessio Romagnoli, uscito all'intervallo contro il Cagliari dopo un fastidio accusato a un flessore. Oggi farà gli esami strumentali, la speranza è di scongiurare la lesione, la decima della stagione della Lazio (più la pubalgia di Rovella).
Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il centrale è in forte dubbio per il big match contro l'Inter. Si attende solo l'esito dei controlli, con l'augurio di un semplice affaticamento.
In caso di lesione, Romagnoli rimarrebbe ai box per almeno venti giorni. A quel punto sarebbe anche a rischio il suo rientro subito dopo la sosta, per la gara contro il Lecce del prossimo 23 novembre.