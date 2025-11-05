Lazio, ancora niente Nuno Tavares: salta l'Inter e torna dopo la sosta
05.11.2025 09:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - L'infermeria non si svuota. Restano ancora fermi ai box Nuno Tavares, Castellanos, Cancellieri e Rovella. Il portoghese aveva dato qualche segnale positivo, si pensava che potesse anticipare i tempi e rientrare prima. Ma non sarà così.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, salterà anche l'Inter. Rientrerà solo dopo la sosta per le nazionali una volta smaltita la lieve lesione al polpaccio rimediata dopo l'Atalanta.
L'obiettivo è di tornare a disposizione per la gara contro il Lecce in programma il prossimo 23 novembre, quando Sarri dovrebbe riabbracciare anche il Taty Castellanos.