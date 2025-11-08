Inter, prove anti-Lazio: Bonny favorito su Thuram. E Acerbi...
RASSEGNA STAMPA - La rifinitura di questa mattina ad Appiano Gentile darà a Cristian Chivu le ultime indicazioni per la sfida di domani. Contro la Lazio, nel posticipo serale del Meazza, sono previste alcune novità rispetto al turno di Champions contro il Kairat. Come spiega il Corriere della Sera, il primo nodo riguarda il ritorno di Francesco Acerbi, dopo tre panchine consecutive. L’insidia non è solo De Vrij, altro ex del match, ma anche Bisseck, in corsa per una maglia. In difesa, invece, sono certi del posto Akanji e Bastoni, pronti a rientrare dopo aver riposato in settimana.
A centrocampo si rivedrà Calhanoglu, con Barella riportato nel suo ruolo di mezzala destra e Sucic confermato sul lato opposto. Da monitorare la gestione di Thuram: rientrato dall’infortunio e non convocato dalla Francia, potrebbe partire dalla panchina. È probabile che accanto a Lautaro tocchi a Bonny, pronto poi a lasciare spazio al francese a gara in corso.
Chivu, inoltre, non parlerà in conferenza stampa e dopo l’allenamento non ci sarà ritiro: la squadra si ritroverà direttamente domattina.
