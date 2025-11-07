Lazio, Impallomeni spiega: "Mancano i gol degli attaccanti. L'Inter è favorita e..."
07.11.2025 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Ultima giornata di campionato prima della sosta per le nazionali. Dopo la vittoria contro il Cagliari, la Lazio vola a Milano per sfidare l'Inter di Chivu, che in Champions League ha battuto contro il Kairat Almaty.
Ai microfoni di TMW Radio l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato proprio della gara di domenica sera a San Siro. Di seguito le sue parole.
"L'Inter è favorita ma le partite vanno giocate. Nelle ultime sei però la Lazio ha avuto una media alta. Manca il gol del centravanti per i biancocelesti".