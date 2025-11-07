Lazio, De Paola: "Sarri sta scommettendo su sé stesso. La società non deve..."

Il giornalista Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, del Corriere dello Sport e della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale anche per commentare il momento della Lazio e il lavoro che ha dovuto fare Sarri dal suo ritorno sulla panchina biancoceleste. De Paola si è poi concentrato anche sulla gestione societaria del club.

CLICCA QUI PER IL PODCAST

SARRI - “Sarri, secondo me, è appagato economicamente e professionalmente, credo che oggi si stia divertendo. Sarri ha rinunciato al suo integralismo per potersi divertire e dimostrare al mondo di saper far fiorire delle rose anche in un deserto. Lo ammiro tantissimo, anche se lo ho spesso criticato per certi ragionamenti lagnosi. Lo hanno messo in una condizione complicata. Gli parlano di un mercato che per ora non sta vedendo. Sta facendo giocare calciatori che in altri tempi sarebbero terze linee. Vedo una diversità in lui, sta facendo una scommessa con sé stesso".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

L'ERRORE DA NON FARE - “Sarri sta facendo cose pazzesche, ma non bisogna illudersi, sta andando oltre le proprie qualità per la situazione in cui si trova. L’errore è che si possa pensare che possa continuare così, significherebbe mortificarlo. Significherebbe che ogni settimana deve inventarsi qualcosa di nuovo. Questi giocatori stanno dando il 110%, stanno andando oltre i propri limiti, ma non può andare avanti se non gli possono dare dei ricambi”.

CLICCA QUI PER IL PODCAST

FABIANI - “Fabiani gode di una buona stampa. Ho l'impressione che cerchi di far valere le proprie qualità anche a discapito degli altri. Provincialismo? È una parola brutta, ma forse sì. Mi sembra che a volte le cose siano più grandi di lui e di quelle che può affrontare realmente e che in certi situazioni si può fare un passo indietro".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.