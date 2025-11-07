Casadei conferma la sua scelta: “Il Torino è il club perfetto per me”
07.11.2025 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Una telenovela di mercato durata settimane. Lo scorso gennaio Cesare Casadei era finito in un tira e molla tra Torino e Lazio, scegliendo alla fine di firmare per i granata. I biancocelesti poi hanno deciso di ripiegare su Belahyane, arrivato dal Verona
L’attuale centrocampista di Baroni ha spiegato a La Gazzetta dello Sport la sua scelta, in vista del derby contro la Juventus. Queste le sue parole: “Rifarei la scelta del Torino: ribadisco che è il club perfetto per me. Avevo bisogno di fiducia e di sentirmi importante, qui ho trovato tutto questo”.
“Siamo cresciuti molto fino a diventare più consapevoli: oggi vedo una squadra più matura, abbiamo le idee chiare. Stiamo ingranando”.