Lazio, Sarri tenta l'impresa a San Siro: le mosse per battere l'Inter

RASSEGNA STAMPA - Ultima gara prima della sosta, un altro big match per la Lazio. Questa volta a San Siro, contro l’Inter. Sarri vuole provarci, una missione che appare impossibile ma non per il toscano che, nonostante l’emergenza infortuni e il mercato bloccato, alla fine qualche soddisfazione se l’è tolta come i 12 punti nelle ultime sei partite e i 6 clean sheet consecutivi. Il biancocelesti, si legge sul Corriere dello Sport, non battono i nerazzurri a Milano dal 31 marzo 2019 col gol di Milinkovic. Da quel giorno 4 vittorie dei padroni di casa e due pareggi: il 19 maggio 2024 e il 18 maggio scorso, l’ultimo precedente risale a Tudor.

Compiere l’impresa a San Siro è impossibile per molti, ma non per Sarri che non ha nulla da perdere e tanto da guadagnare. La striscia dei sei risultati utili è valsa la proiezione alle porte dell’Europa, fare punti significherebbe avvicinarsi sempre di più e magari entrarci, compatibilmente con i risultati delle rivali. Il tecnico ha creato una Lazio che è totalmente opposta ai suoi principi, più pratica fatta di tutta difesa e contropiede e in qualche raro momento di palleggio.

La sua forza, un tempo criticata, è stata la capacità di annullarsi e adattarsi ai giocatori. Sta raccogliendo i frutti della sua scelta: la sua squadra è la terza difesa del campionato e nessuno ha raggiunto in Italia sei clean sheet. Contro i nerazzurri ci sarà la prova del nove, soprattutto per la retroguardia. La squadra di Chivu ha l’attacco migliore del campionato e per colpirla bisognerà attuare il contropiede.

