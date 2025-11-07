Ex Lazio | Juve, Conceicao e il padre allenatore: “All’inizio è stato difficile, ma…”

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Prosegue la dinastia Conceicao. Da Sergio, ex giocatore della Lazio (tra le altre), a Francisco, ora esterno della Juventus. I due l’anno scorso hanno anche rischiato di affrontarsi, quando il primo era allenatore del Milan. Proprio del loro rapporto ha parlato ‘Chico’ in un’intervista rilasciata a Tuttosport. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Io tifo sempre per mio padre, ma quel che è successo è successo. Si guarda avanti. Contro di lui non ho ancora mai giocato, nemmeno l’anno scorso che ero infortunato al flessore. Essere un suo giocatore? All’inizio era molto difficile, ma in Portogallo non parlavano mai del nostro rapporto perché in campo facevo bene”.

“Mio padre allenatore della Juve? Sarebbe perfetto (ride, ndr.). È un grande tecnico, so quanto vale: sono arrivato in Nazionale grazie a lui. Se sono qui lo devo al percorso con lui. Era molto duro con me, soprattutto fuori dal campo: sa quanto sia importante la vita fuori. Mi aiutava a curare alimentazione e recupero, è stato un esempio”.