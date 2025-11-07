Milan, Allegri avverte: "La Lazio sta tornando. Sarà un bel campionato"
Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, durante la quale ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida contro il Parma.
Alla domanda se la sua squadra potesse rientrare nella corsa scudetto, l'allenatore rossonero ha risposto sottolineando il grande equilibrio ch eregna nel campionato attuale, citando la Lazio tra le squadre in crescita. Queste le sue parole:
"Ricominciamo con la roba delle lepri e dei calciatori... (ride, ndr). Meglio che non faccio battute, se no magari qualcuno le recepisce in maniera sbagliata. Preferisco ascoltare. A me non piace andare a caccia... (sorride, ndr). La Lazio sta tornando, Inter e Napoli sono le favorite, la Juve sarà una delle candidate. La Roma che sta facendo un grande lavoro, l'Atalanta tornerà. Sarà un bel campionato, per questo bisogna dare seguito ai risultati. Ecco perché a marzo bisogna essere nelle migliori condizioni. Se non si parla sarebbe anche meglio, ci sono già io che parlo troppo. Stare in silenzio ed essere concentrati”.