Milan, Allegri: "Pulisic è recuperato. Rabiot e Gimenez tornano dopo la sosta"

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia del match tra Parma e Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida che andrà in scena al Tardini.

L'allenatore ha fatto il punto sui recuperi dei vari infortunati, annunciando che Rabiot e Gimenez torneranno a disposizione dopo la sosta per le nazionali, quando il Diavolo disputerà il derby contro l'Inter, per poi ospitare la Lazio a San Siro.

"Domani sappiamo che affronteremo una squadra che in campo ha sempre lottato in ogni partita, anche nell'ultima nonostante fosse in 10. Alzano molto la palla, davanti ha Pellegrino che è molto bravo nei duelli aerei, giocare lì non è mai semplice e il Milan ci ha perso l'anno scorso, è un campo complicato. Poi noi tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto solamente un punto. Sicuramente non sarà una partita bella, loro ti fanno giocare male: alzando la palla, la partita sarà molto spezzettata. Noi non vinciamo in trasferta da Udine. Abbiamo recuperato Pulisic, Jashari e Estupinan hanno migliorato la loro condizione. Rabiot e Gimenez torneranno dopo la sosta".