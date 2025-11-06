Inter, Carlos Augusto verso la Lazio: "Saremo pronti, dovremo alzare..."
06.11.2025 12:15 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
Intervenuto in zona mista al termine della sfida contro il Kairat Almaty, Carlos Augusto si è espresso in merito alla gara di Champions League vinta per 2-1 dai nerazzurri grazie anche a una sua rete, ma non solo.
Tra i temi affrontati, ci sono anche le prossime sfide in campionato. Domenica l'Inter affronterà la Lazio a San Siro e vuole tornare a riprendersi il primo posto in campionato. Ecco di seguito le parole dell'ex Monza:
"Ora arrivano partite importanti in campionato, ma i calciatori aspettano e vogliono giocare questo tipo di partite. Saremo pronti, dovremo alzare la concentrazione per fare grandi gare".