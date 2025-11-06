Europa League, Roma e Bologna in campo: il programma odierno
06.11.2025 10:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
© foto di José María Díaz Acosta
Archiviate le due giornate di Champions, questa sera tocca ad Europa e Conference League. Per quel che concerne l'Europa League, la Roma affronterà i Rangers in Scozia mentre il Bologna ospiterà il Brahn, entrambe alle 21.00.
Di seguito il resto del programma:
Basilea-FCSB, 18.45
Dinamo Zagabria-Celta Vigo, 18.45
Malmo-Pantahinaikos, 18.45
Midtjylland-Celtic, 18.45
Nizza-Friburgo, 18.45
Salzburg-GA Eagles, 18.45
Stella Rossa-Lilla, 18.45
Sturm Graz-Nottingham, 18.45
Utrecht-Porto, 18.45
Aston Villa-Tel Aviv, 21.00
Betis-Lione, 21.00
Braga-Genk, 21.00
Ferencvaros-Ludogorets, 21.00
PAOK-Young Boys, 21.00
Plzen-Fenerbahce, 21.00
Stoccarda-Feyenoord, 21.00