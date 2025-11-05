Bologna, tegola Freuler: quanto rimarrà fuori dopo la rottura della clavicola

Brutte notizie per mister Italiano che perde, causa infortunio, Remo Freuler.

Il calciatore ha riportato la frattura scomposta della clavicola nella gara contro il Parma ed è stato operato nella giornata odierna: “Remo Freuler ha riportato ieri, in un contrasto fortuito, la frattura scomposta della clavicola destra. Verrà sottoposto ad intervento di stabilizzazione nei prossimi giorni. I tempi di ripresa saranno comunicati dopo l’intervento”.

Per stabilizzare la clavicola destra è stato necessario utilizzare una piastra con una quindicina di viti.

Freuler rimarrà ai box per circa un mese e mezzo/due.

