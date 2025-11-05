Foggia - Delio Rossi è addio: l'ex Lazio si è dimesso
05.11.2025 15:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
© foto di Federico Gaetano
Sono ore caldissime in casa Foggia dove mister Delio Rossi avrebbe rassegnato le sue dimissioni.
Come riportato da Sky Sport la società e l’allenatore sarebbero già all’opera per risolvere consensualmente il contratto siglato lo scorso 19 luglio prima di comunicare in modo ufficiale la notizia.
Il Foggia è attualmente penultimo in classifica con appena 10 punti conquistati. La decisione di Delio Rossi di dimettersi arriva dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate.
