Foggia - Delio Rossi è addio: l'ex Lazio si è dimesso
Sono ore caldissime in casa Foggia dove mister Delio Rossi avrebbe rassegnato le sue dimissioni.

Come riportato da Sky Sport la società e l’allenatore sarebbero già all’opera per risolvere consensualmente il contratto siglato lo scorso 19 luglio prima di comunicare in modo ufficiale la notizia.

Il Foggia è attualmente penultimo in classifica con appena 10 punti conquistati. La decisione di Delio Rossi di dimettersi arriva dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate.

