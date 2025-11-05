Fiorentina, Goretti a caccia del nuovo tecnico: spunta anche un altro ex Lazio

La Fiorentina cerca di rimettere sui giusti binari una stagione fin qui decisamente negativa.

La società ha prima interrotto il rapporto con il ds Pradè e poi ha deciso di esonerare il tecnico Pioli. Al posto di Pradè la viola ha deciso di puntare su Roberto Goretti che, in questi giorni, si sta occupando anche della ricerca del nuovo allenatore con Daniele Galloppa che guiderà la squadra sia nella gara di Conference League contro il Mainz che in quella contro il Genoa di campionato.

Stando a quanto riportato da TMW oltre ai profili già noti, Vanoli, Nesta, D’Aversa, Goretti sta sondando anche la strada che porta a Roberto Mancini, ultimo allenatore ad aver condotto la Fiorentina a un trofeo (Coppa Italia 2001). Ieri ci sarebbero stati i primi contatti anche se la strada che porta al tecnico è di difficile percorrenza.

