Inter, Chivu dopo il Kariat: "Non ho trasmesso ai giocatori l'importanza della gara"
Sarà l’Inter la prossima avversaria della Lazio in campionato nella gara in programma a San Siro domenica 9 novembre alle 20.45.
I nerazzurri sono reduci dal successo in Champions League contro il Kairat Almaty anche se la prestazione di Lautaro e compagni non è stata proprio brillante.
Questo il commento del tecnico Chivu in merito: “Ci prendiamo la vittoria che è la cosa più importante anche se potevamo fare meglio. Il primo responsabile sono io e mi prendo le colpe se non sono riuscito a trasmettere l’importanza di questa partita perché magari qualcuno l’ha sottovalutata anche se non credo più di tanto”.
“Per me è una lezione per trasmettere ancor di più quella voglia di essere dominanti e di avere l’atteggiamento giusto”.
