Inter - Lazio, Sarri vuole scacciare l'incubo: i numeri della sfida
Domenica sera a San Siro andrà in scena Inter - Lazio, una sfida da cui i biancocelesti sono usciti poche volte indenni nella loro storia. Come riportato dal club, su 82 gare di Serie A a Milano infatti, i biancocelesti hanno vinto 10 volte, l'ultima per 0-1 nel marzo 2019.
Completano il dato 27 pareggi (manca dal 2-2 dello scorso maggio) e 45 sconfitte (la più recente è il 3-1 dell'aprile 2023). Sono inoltre 72 i gol realizzati dai capitolini, contro i 158 dei nerazzurri. Di seguito gli altri numeri del match:
Precedenti totali: 188 (48 vittorie Lazio, 61 pareggi, 79 vittorie Inter)
Ultima vittoria Lazio: 3-1 (26.08.2022)
Ultima vittoria Inter: 2-0 (25.02.2025)
Ultimo pareggio: 2-2 (18.05.2025)
Gol totali Lazio: 212
Gol totali Inter: 305
Capocannoniere della sfida: Giuseppe Meazza 18 gol
Vittorie con più gol realizzati in A a Milano: 3-5 Lazio (1998) - 8-1 Inter (1934)