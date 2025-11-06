Torino, Adams elogia Baroni: "Crediamo in lui e in quello che facciamo..."
06.11.2025
RASSEGNA STAMPA - In occasione dell'imminente derby della Mole tra Torino e Juventus, il centravanti granata Ché Adams ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Stampa. Tra i temi trattati, il nazionale scozzese ha raccontato dell'esperienza in Inghilterra, della convivenza con Simeone ma anche di Marco Baroni, l'anno scorso sulla panchina della Lazio. Ecco di seguito le sue parole sul mister:
"Abbiamo ottenuto ottimi risultati, tutta la squadra lo sostiene: crediamo in lui e in quello che facciamo. I risultati iniziali non sono stati confortanti, ma adesso la strada è giusta, perseguiamo insieme gli stessi obiettivi. Una cosa che mi piace del coach, la facilità di dialogo: se hai un problema, puoi parlargli tranquillamente".