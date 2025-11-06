UFFICIALE | De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa: il comunicato
Il Genoa riparte da Daniele De Rossi. Dopo l'esonero di Vieira, il club ligure aveva affidato temporaneamente la panchina a Criscito e Murgita per la sfida di lunedì contro il Sassuolo. A tre giorni di distanza è arrivata la scelta del nuovo allenatore: adesso sarà l'ex tecnico della Roma a guidare il grifone. Ecco di seguito il comunicato del club:
"Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini.
La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori".