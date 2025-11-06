Lazio, Dia all'ultima chiamata: contro l'Inter serve una scossa

RASSEGNA STAMPA - Il digiuno di gol di Boulaye Dia non sembra avere fine. Nelle sette partite di fila disputate da titolare, il senegalese non è ma riuscito a trovare la via della rete, arrivando a concludere appena quattro volte. Si tratta di numeri impietosi per un centravanti, che evidenziano il momento di grande difficoltà vissuto fin qui dall'ex Salernitana.

Nelle prime dieci uscite stagionali della Lazio, Dia ha effettuato solamente cinque tiri, di cui appena quattro nello specchio. Come sottolinea il Corriere dello Sport, solo Gudmundsson (quattro conclusioni) ha fatto peggio tra gli attaccanti che hanno giocato più di cinque partite da titolari. Sicuramente le colpe sono da dividere con il resto della squadra che, comunque, fatica spesso in fase di costruzione e nel metterlo in condizione di segnare, ma da lui ci si aspetta comunque qualcosa in più.

Il prossimo match con l'Inter, dunque, può rappresentare uno snodo fondamentale per Dia. Castellanos rientrerà dopo la sosta, pronto per tornare guidare l'attacco biancoceleste, e il senegalese ha bisogno di una scossa per non rischiare di perdere troppo terreno sull'argentino. Sarri crede in lui e sta apprezzando il lavoro sporco fin qui svolto, ma un centravanti ha bisogno di segnare per sentirsi vivo e, a San Siro, Dia è chiamato a dare risposte.