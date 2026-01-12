Lazio, Romagnoli verso l'addio? I tifosi si mobilitano: il messaggio al club

Il Qatar è piombato su Alessio Romagnoli. Il difensore è in scadenza di contratto (2027) e di rinnovo al momento non se ne parla. I contatti degli ultimi mesi non hanno portato a nulla e così da lontano l’Al-Sadd di Mancini sta valutando l’occasione e sarebbe disposto a prenderlo subito sfruttando le proprie disponibilità economiche per attirarlo dalla propria parte.

La notizia ha destato preoccupazione nel mondo biancoceleste, soprattutto tra i tifosi che temono di dover dire addio a un altro giocatore importante a cui sono legati anche dal punto di vista affettivo. Così, nel giorno del suo compleanno, sotto al post che la società gli ha dedicato per fargli gli auguri, i sostenitori si sono scatenati intasandolo di messaggi per convincere il club a non dover rinunciare anche a lui.

“Rinnovo”, “Rinnova ti prego”, “RINNOVATELO”, “L’unico regalo adatto è il rinnovo”, “L’unico regalo fatto bene sarebbero la fascia e il RINNOVO ma ci arrivate il giorno del poi e l’anno del mai”, “Fategli il rinnovo, non il video”, scrivono a grande voce i tifosi. Il messaggio per la società è forte e chiaro, ora l'ultima parola spetta al club che dovrà agire e prendere una posizione.

