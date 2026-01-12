Calciomercato Lazio | Romagnoli, Sarri e l'offerta di Mancini: la situazione
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Toth, Timber e, sullo sfondo, ancora Fabbian. Ma il mercato non si può pagare che con un'altra cessione. E a rischio c'è Romagnoli. Non è la Lazio a venderlo, ma tenendo in scadenza nel 2027 equivale praticamente a spingerlo lontano.
L'Al-Sadd di Mancini, riporta Corriere dello Sport, sta valutando l'occasione di prenderlo subito, non a giugno come si pensava sabato. Le sirene qatariote sono in grado di disorientare tutti, i soldi messi sul piatto pesano, superano i tre milioni.
Il difensore biancoceleste ha fatto una scelta di vita legandosi alla sua Lazio. Nel 2023, poi, lo strappo con Lotito, "colpevole" di non aver mantenuto la promessa di rinnovo fatta al momento della firma sul primo contratto, accettato al ribasso. I contatti degli ultimi sei mesi non hanno portato a nulla. L'Al-Sadd non ha ancora presentato offerte alla Lazio, non si esclude che venga fatto a breve. Sarri attende ma frigge sempre di più: per lui Romagnoli è l'incedibile per l'eccellenza.