Calciomercato Lazio | Il Qatar punta Romagnoli: la situazione
CALCIOMERCATO LAZIO - Il Qatar piomba su Alessio Romagnoli. Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini di SkySport, l’Al Sadd di Roberto Mancini starebbe tenendo d’occhio la sua situazione per l’estate.
Il centrale della Lazio, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2027, e al momento è distante dal rinnovo. Per questo il club qatariota vorrebbe fare un tentativo nei prossimi mesi per convincerlo a lasciare la Capitale.
Romagnoli aspetta da tempo il prolungamento del suo accordo, oltre a delle promesse non mantenute dal presidente Lotito risalenti all’ultima qualificazione in Champions League. Se non dovesse rinnovare, a partire dall’anno prossimo potrà firmare a zero un altro club. L’Al Sadd ci prova già in vista del prossimo mercato estivo.
Pubblicato il 10/01 alle 21.00