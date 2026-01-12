Lazio, è il compleanno di Romagnoli: gli auguri del club - FOTO
12.01.2026 09:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Tanti auguri ad Alessio Romagnoli! Il difensore, leader della retroguardia biancoceleste dal 2022, compie oggi 31 anni. In tre anni e mezzo alla Lazio, Romagnoli ha collezionato 143 presenze, segnato 7 gol e servito 2 assist.
Questo il messaggio di auguri da parte della società: "Alessio Romagnoli, difensore biancoceleste, oggi spegne 31 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno".
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.