Calciomercato Lazio | "Romagnoli, gli agenti lo stanno offrendo in Qatar": la situazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle ultime ore è stato reso noto l'interesse dell'Al Sadd in Qatar per Alessio Romagnoli. Il centrale della Lazio è in scadenza nel 2027 e lontano dal rinnovo, per questo la squadra allenata da Roberto Mancini starebbe tenendo d'occhio la sua situazione per giugno.

In collegamento a Radio Laziale, il giornalista de Il Messaggero Alberto Dalla Palma ha fatto il punto della situazione sul possibile affare. Di seguito le sue parole: "Romagnoli in Qatar? Sarebbe gradito perché viene offerto moltissimo, l'entourage è a caccia di guadagni. Non so però se Mancini andrà avanti con questa avventura in Qatar dopo giugno, ha una clausola di svincolo immediato nel caso in cui avesse un'offerta dall'Europa".

"L'affare Romagnoli lo portano avanti gli agenti, non l'ha chiesto Mancini. Come per Castellanos e Guendouzi sono arrivati gli agenti con le squadre. È ancora presto per dirlo, ma se poi arriva un'offerta importante come si fa a non lasciarlo partire... Non so di che cifra parliamo, lui è in scadenza nel 2027".