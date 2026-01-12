Lazio, Como in arrivo all'Olimpico: i numeri in casa contro i lariani
Archiviata la vittoria contro il Verona, la Lazio può iniziare a pensare al prossimo impegno casalingo contro il Como, una sfida cruciale per tenere vive le ambizioni europee dei biancocelesti.
Nei nove precedenti andati in scena all'Olimpico, i biancocelesti hanno ottenuto ben sei successi, l`ultimo per 3-0 nell'aprile 2003. Completano il bilancio due pareggi (l'ultimo per 1-1 nel gennaio 2025) e una sconfitta (per 1-2 del marzo 1952). Sono inoltre 19 realizzati dai cpaitolini, contro i 10 messi a segno dai lariani. Di seguito tutti i numeri della sfida:
Precedenti totali: 30 (14 vittorie Lazio, 10 pareggi, 6 vittorie Como)
Ultima vittoria Lazio: 1-5 (31.10.2024)
Ultima vittoria Como: 2-0 (24.08.2025)
Ultimo pareggio: 1-1 (10.01.2025)
Gol totali Lazio: 54
Gol totali Como: 32
Vittorie con più gol realizzati in A all`Olimpico: 3-0 Lazio (2003) - 1-2 Como (1952)