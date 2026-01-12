Calciomercato Lazio | Netz, c'è anche il Tottenham: la situazione
12.01.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Ha perso quota in casa Lazio il nome di Luca Netz, terzino sinistro del Borussia Mönchengladbach in scadenza di contratto a giugno. Il classe 2003 era stato visionato dalla società biancoceleste, che per la fascia sinistra ha poi deciso di virare su Pedraza del Villarreal, anche lui disponibile a parametro zero.
Con lo spagnolo c'è un pre accordo, se andrà via Tavares potrebbe anche arrivare subito a gennaio. Per questo la pista che porta a Netz si è un po' spenta. Ora, come riportato dal portale tedesco fussballtransfers.com, sul calciatore sarebbe piombato anche il Tottenham. Il suo futuro potrebbe essere quindi in Premier League, e non in Serie A.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.