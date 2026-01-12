Reja: "Lazio di nuovo in corsa per l'Europa. Sarri? Allenatore speciale"
In un'intervista rilasciata per l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Edy Reja ha detto la sua sulla corsa per un posto in Europa, analizzando il cammino di squadre come Como, Atalanta e Bologna.
L'ex allenatore biancoceleste, inoltre, ha speso delle parole anche sulla Lazio, inserendola tra le contendenti a un piazzamento europeo ed elogiando Maurizio Sarri. Ecco le sue dichiarazioni:
"Lazio di nuovo in corsa per l'Europa? Certo. Ha passato un periodo difficile anche e soprattutto per il blocco del mercato ma ora la situazione pare essersi risolta. E poi ha un allenatore speciale come Sarri, che è uno da cui ti puoi aspettare di tutto".
