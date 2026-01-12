Calciomercato Lazio | Abbate: "Nuovi contatti con Timber. E su Toth..."

Non solo il campo. In casa Lazio le ultime notizie riguardano anche il mercato. Per fare il punto è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale il giornalista del Messaggero, Alberto Abbate che ha parlato del futuro di Cancellieri e di Romagnoli, ma anche delle trattative per Timber e Toth.

CANCELLIERI - "Il Brentford ha intenzione di offrire 15 milioni di euro per il calciatore. La Lazio vorrebbe aggiungerci dei bonus, ma credo che accetterà comunque. Per la Lazio è un'occasione, perché ha bisogno di liquidità per le operazioni in entrata".

TIMBER - "Ieri sono andati avanti i contatti per Timber, ma la trattativa è in salita. Il problema non è il cartellino ma l'ingaggio, gli agenti chiedono 4 milioni di commissione e il giocatore chiede un contratto da più di 3 milioni a stagione"

TOTH - "Oggi è attesa una risposta per Toth, ma il Fenencvaros ha ricevuto un sondaggio per il giocatore dal Bournemouth, e questo potrebbe complicate le cose. Sarri ha visionato Toth nelle ultime settimane. I dubbi di Sarri sono sempre sui giocatori che vengono da campionati inferiori come quello ungherese".

ROMAGNOLI - "Al-Sadd? Ci credo poco. Non si sa quanto possa rimanere Mancini, che lo ha chiesto, questa è una situazione particolare".