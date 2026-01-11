Calciomercato Lazio | Toth fuori dai titolari del Ferencvaros: cosa sta succedendo

11.01.2026 07:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Per il centrocampo della Lazio il nome più caldo è quello di Alex Toth del Ferencvaros. Il classe 2005 è seguito da diversi club in Europa, tra cui proprio quello biancoceleste. Si continua a lavorare sulla formula, manca l'accordo tra club per farlo sbarcare nella Capitale. 

Intanto, però, dall'Ungheria arrivano segnali interessanti. Per la prima volta nelle ultime quattro partite, Toth non è partito da titolare con il Fernecvaros. Si trattava di un'amichevole contro l'Holstein Kiel, persa 0-2. Il centrocampista è subentrato solo all'intervallo giocando tutto il secondo tempo. 

Può essere un primo indizio rispetto alla sua situazione. Il tecnico Keane potrebbe già aver iniziato a organizzare la squadra senza Toth, proprio in vista di una sua partenza a gennaio. La Lazio rimane in corsa e spera.

