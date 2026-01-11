Calciomercato | Dal Brasile: "La Lazio rilancia per Rayan: i dettagli"
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio non molla Rayan. Per primi vi abbiamo raccontato dell'interesse per l'attaccante del Vasco da Gama, seguito dal diesse Fabiani, con il coinvolgimento di Amarildo, e da diversi club europei. La richiesta per lasciarlo partire è di 50 milioni di euro, decisamente troppi per i biancocelesti. Per questo si sta lavorando sulla formula.
In Brasile, intanto, diversi portali parlano di una nuova offerta della Lazio, da circa 20 milioni più 5 di bonus. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'idea iniziale era di fermarsi a 15 milioni più bonus come proposta al Vasco da Gama, inserendo anche una clausola sulla futura rivendita (circa il 25%).
Ufficialmente non risulterebbero altre proposte da parte della società biancoceleste. In questo momento Rayan rimane un grande obiettivo di mercato, per ringiovanire l'attacco (è un classe 2006) e mettere a disposizione di Sarri un nuovo talento. Per farlo arrivare in Italia, la Lazio dovrà superare la folta concorrenza e chiudere qualche cessione (Cancellieri e Dia su tutti).