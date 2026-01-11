Calciomercato Lazio | Rayan e il coinvolgimento di Amarildo: il retroscena
CALCIOMERCATO LAZIO - Il sogno di una notte di mezzo inverno. La Lazio guarda in Brasile e sogna il giovanissimo Rayan, attaccante classe 2006 del Vasco Da Gama. Il suo profilo piace tantissimo dalle parti di Formello, vi abbiamo raccontato dall'inizio di questo gradimento: la Lazio segue da tempo il ragazzo, ma il club brasiliano spara alto (circa 50 milioni di euro).
La Lazio studia le formule possibili in un gioco a incastri che chiama in causa percentuali e cessioni. Al momento, però, l'opzione resta in salita. Il giovane Rayan viene seguito da mesi dalla talent room di Formello, un'idea del direttore sportivo Angelo Fabiani, il quale apprezza moltissimo le doti del ragazzo.
In merito a Rayan, c'è un retroscena che coinvolge un altro brasiliano che la Lazio l'ha vissuta eccome: stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, lo scorso febbraio Fabiani chiese un parere sul classe 2006 proprio ad Amarildo, ex attaccante biancoceleste che oggi lavora in sinergia con il diesse e funge da consulente in Brasile per tentare di agevolare certe situazioni.
Si parla di quasi un anno fa, era la Lazio di Baroni e la società stava iniziando a studiare le mosse per il futuro. Tutto si congelò mesi dopo a causa del blocco del calciomercato estivo. Oggi la Lazio è tornata a provarci per il ragazzo, bisognerà aspettare e vedere nei prossimi giorni quali saranno gli sviluppi sulla vicenda.