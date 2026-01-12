Verona - Lazio, gravi errori per Guida: le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - Questa volta nessun grosso errore contro la Lazio, ma non vuol dire che nella sfida di Verona sia andato tutto liscio. Guida non ha brillato, commettendo tante piccole sbavature, tra cui il giallo a Cancellieri ritenuto un po' troppo severo. Il grande punto interrogativo, però, riguarda ciò che è successo nell'area della Lazio in occasione di un possibile calcio di rigore per il Verona: Provedel colpisce il piede di Valentini, ma non viene fischiato fallo in quanto il calciatore era partito in fuorigioco.
Ma a questo punto non si spiega il motivo per cui, non dando il rigore dopo il check del VAR, Guida non abbia fischiato il fuorigioco. Lo stesso accade poi tra Pedro e Bradaric: anche in quel caso, si è ripartiti con una rimessa dal fondo. Due errori in ogni caso: o non ha considerato l’offside, oppure ha considerato due falli chiari due non rigori.
Di seguito le pagelle dei quotidiani:
Corriere dello Sport: 5
Messaggero: 5
Gazzetta dello Sport: 6