Calciomercato Lazio | Tavares tra Besiktas e Arabia: Lotito detta le condizioni
12.01.2026 10:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Per quanto riguarda le uscite di casa Lazio, quello di Tavares è un nome sempre caldo. Il portoghese, su cui s'era fatto vivo l'interesse del Besiktas, preferirebbe trasferirsi in Arabia Saudita, nell'Al-Ittihad.
Il presidente Lotito, riporta Il Messaggero, sarebbe pronto a spingerlo verso il club turco nel caso in cui, invece del diritto di riscatto, fosse proposto l'obbligo ad almeno 10 milioni (e non otto).
In caso di addio, si muoverebbe un'altra pedina. Pedraza è il sostituto già individuato da tempo: c'è un accordo per giugno, ma può essere riconosciuto subito un indennizzo al Villarreal, se partirà prima Nuno.
