"La Lazio non si fa rispettare": clamoroso like dell'AIA - FOTO

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La Lazio non si fa rispettare nelle vicende arbitrali...", aveva detto Francesco Rutelli ai microfoni di Radio Laziale. Il riferimento era ovviamente a tutti gli episodi contrari che si sono verificati contro la Lazio in questa prima parte di stagione. Il commento del giornalista è stato apprezzato da Andrea De Marco, ex arbitro di Serie A e incaricato dalla FIGC per le relazioni con i club di Serie A e Serie B, spesso è presente anche a Open Var, su Dazn, al posto del capo designatore Gianluca Rocchi.

Su Instagram, infatti, ha messo 'like' proprio al post di Radio Laziale che riportava le dichiarazioni di Rutelli, che sottolineava l'incapacità della società biancoceleste di farsi rispettare in campo arbitrale. "La Lazio non è abbasta rispettata e questa è una prova di inadeguatezza della leadership. Chi rappresenta una realtà organizzata, una entità economicamente e simbolicamente così rilevante, deve farsi rispettare. Oggi la società non si fa rispettare", aveva detto.