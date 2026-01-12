Nigeria, Dele-Bashiru rivela: "Sono tifoso del Manchester City". E su Mahrez...
La Nigeria si è qualificata per la semifinale di Coppa d'Africa battendo l'Algeria ai quarti. Al prossimo turno sfiderà il Marocco, in finale potrebbe affrontare la vincente tra Senegal ed Egitto. Dopo la partita, il centrocampista della Lazio Fisayo Dele-Bashiru ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti soffermandosi sull'eliminazione di Riyad Mahrez, che lui seguiva molto ai tempi del Manchester City.
Di seguito le sue parole: "Sono un tifoso del Manchester City, ho seguito molto Mahrez quando era lì. È un giocatore incredibile, uno di quelli che ti fa alzare dal seggiolino. Se questa dovesse essere la sua ultima Coppa d'Africa, sarebbe la fine di un'era per l'Algeria".
"Vederlo vincere la Premier League e la Champions League, e poi avere anche grande successo con la sua nazionale, dà a noi giovani la fiducia di poter raggiungere grandi traguardi".