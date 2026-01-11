Calciomercato | Loftus-Cheek alla Juve? Possibile scambio con il Milan
RASSEGNA STAMPA - Loftus-Cheek può lasciare il Milan. Dopo il tentativo respinto della Lazio, l'inglese sarebbe finito nel mirino della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i due club starebbero riflettendo su uno scambio di prestiti tra il centrocampista e Gatti.
Il difensore bianconero, infatti, è ormai scivolato indietro nelle gerarchie di Spalletti, a cui servirebbe un uomo in più in mezzo. Allegri, invece, che stima molto il centrale italiano, potrebbe beneficiare di un altro difensore fino a fine stagione.
I due allenatori, quindi, sono convinti. Mancherebbe l'accordo tra club per riuscire a chiudere l'operazione. Per Loftus-Cheek nelle ultime settimane si era fatta avanti la Lazio su richiesta di Sarri. Dopo il rifiuto dell'ex Chelsea, è arrivato Taylor dall'Ajax.